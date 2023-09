L’export della provincia di Arezzo nel 1° semestre 2023

'Per noi - ha spiegato - la promozionecultura italiana e'interscambio culturale sono strumenti di politica estera, che puntano anche a favorire le esportazioni. Per noivale circa ...... ma al momento non hanno portato notevoli danni all'. Il ...Cornell University sostiene il rischio di una perdita notevole per'... Per la precisione, il calo complessivoproduttività ...... che rappresenta circa il 10% dell'made in Italy. "Su un ... un settore nel quale'Italia, grazie alle all'expertise delle ...all'expertise delle cantine dei nostri territori come quelle...veronese cresce, - commenta il presidenteCamera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello un segnale positivocompetitività dei numerosi settorinostra variegata economia: ...

In Puglia l’export in calo dell’1,4%, allarme di Confindustria. “È l’effetto della crisi tedesca” La Repubblica