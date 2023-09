L' estate letargica dei nostri banchieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dicono iche la tassa sugli extra margini decisa dal governo è «un vulnus alla fiducia riposta sul mercato finanziario italiano». Il direttore generale Giovanni Sabatini ha parlato in Senato con tono oracolare, evocando dubbi sulla costituzionalità. Il copione è sempre quello, si protesta in pubblico, si negozia in privato, il conto lo hanno già pagato i correntisti. Lo stupore dell'Abi è una recita mediocre, tutti isapevano benissimo che la forbice enorme tra tassi attivi e passivi era un problema. Facciamo un breve ripasso. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, parla all'assemblea dell'Abi il 5 luglio scorso: «Un adeguamento dei tassi attivi al nuovo contesto che stiamo attraversando rappresenterebbe un'azione equa nei confronti dei clienti e contribuirebbe ad alleviare l'impatto della pressione inflazionistica». ...