L’Eredivisie e la nazionale d’Olanda sono due mondi distanti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le ultime sule sullaOlandese dopo l’inizio di stagione e la pausa per le qualificazioni agli Europei Le due partite delle qualificazioni per gli Europei 2024state più che positive la laOrange. Un convincente 3-0 sulla Grecia, interamente maturato nel primo tempo; il 2-1 in terra d’Irlanda, dove la formazione di Ronald Koeman ha saputo capovolgere uno svantaggio che dopo 187 era maturato con un calcio di rigore, il più veloce mai subito dalla. Gakpo a sua volta dagli 11 metri e Weghorst hanno permesso la conquista di altri 3 punti che consentono l’aggancio alla Grecia, con il bonus di una gara in più da disputare. Le due gare hanno messo in evidenza quanta poca Eredivisie si vesta d’arancione. Un solo titolare a partita (Geertruida e Wieffer del ...