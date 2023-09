Leonardo Bonucci | la lettera di fuoco della moglie alla Juve | “Ti ho odiata”

'Cosa ci rimane quindi Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio'. Si apre così un lungo post su Instagram di Martina Maccari, moglie di, all'indomani della decisione dell'ex difensore bianconero di fare causa al club per averlo messo fuori rosa. 'È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare - ..."Cosa ci rimane quindi Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio". Si apre così un lungo post su Instagram di Martina Maccari, moglie di, all'indomani della decisione dell'ex difensore bianconero di fare causa al club per averlo messo fuori rosa. "È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare - ...Martina Maccari, moglie di, ha salutato la Juventus con una lettera pubblicata sui propri profili social ufficiali Martina Maccari, moglie di, ha salutato la Juventus con una lettera pubblicata ...Dopo aver agiro per vie legali contro la Juventus , anche la lady disfoga tutta la sua rabbia sulla società bianconera. Martina Maccari attraverso un lungo post su Instagram ha pubblicato tutto il suo disappunto sulla vicenda che vede coinvolti la ...

Bonucci e la Juve alle vie legali, la moglie: 'Cosa rimane Nemmeno uno squallido, ultimo abbraccio' Calciomercato.com

Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa alla Juve per danni di natura professionale e sua moglie, Martina Maccari, ha scritto una lettera carica di risentimento contro il club calcistico contro cui ...Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha salutato la Juventus con una lettera pubblicata sui propri profili social ufficiali. LETTERA – Cosa ci rimane quindi Nemmeno uno squallido, ultimo ...Leonardo Bonucci fa causa alla Juve, la moglie scrive una lettera alla società: ''Ti ho odiata nell’ombra della solitudine a cui mi costringevi'' ...