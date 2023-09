L’Emergenza soccorsi in Libia | «Con un disastro di tale portata serve una solida macchina organizzativa»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «Nell’est dellail livello di devastazione è allucinante: quartieri, persino villaggi sono stati spazzati via dalle inondazioni. Le conseguenze deldureranno per mesi, forse anni, perciò è indispensabile un first appeared on il manifesto.

... permigranti a Lampedusa dove oggi ci sono stati ... Il procuratore non nasconde le preoccupazioni: ''enorme, ... Altri 800 migrantiin mare dalla nave Diciotti 'La nave Diciotti ...Nel corso della telefonata il Presidente del Consiglio ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del Governo e del popolo italiano peralluvioni che ha colpito la ...Sbarchi esull'isola si susseguono senza sosta, rendendo ... "I numeri non sono tali da poter parlare di 'minori'. ...- cosa che non si è fatta negli ultimi anni - a strutturare'...Le Nazioni Unite in Libia stanno seguendo da vicino. "... Oltre a Tunisi si stanno muovendo in aiuto anche'Egitto,'... "Tanti feriti attendono ancora di esseresotto le macerie ...

Marocco, terremoto: come procedono i soccorsi WIRED Italia