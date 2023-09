Lecce | Sansone | “Siamo un bel gruppo | posso dare tanto”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nicolaha parlato in conferenza stampa della sua scelta di approal: “un bel. Ripagherò la fiducia della società in ogni modo. È un’opportunità per migliorare sempre el’esempio ai più giovani. Mi sento ancora giovane e sono in undi bravi ragazzi., mi sento in forma. Sarò al cento per cento entro un paio di settimane”. SportFace.

Nella stagione appena trascorsa ha militato nel Bologna. Ha sottoscritto un contratto di due anni e sarà il sostituto di ...... che parte da lontano, e un matrimonio che prosegue felicemente, quello fra l'Unione sportiva...ultimo colpo di mercato è stata la chiamata in giallorosso dell'esterno offensivo Nicola, ...firma con il, Corvino: 'Attacco completo'Contratto biennale quindi per, che aumenterà le opzioni a disposizione di D'Aversa, che il ds Pantaleo Corvino ha spiegato così a 'Il ...Ilha ufficializzato la firma di Nicola, ex esterno d'attacco del Bologna, con i giallorossi Di seguito il comunicato delsu Nicola. COMUNICATO - "L'U. S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola, nell'ultima stagione al Bologna FC. L'esterno ...

“Questa operazione ha un senso logico - spiega Trinchera - è giusto precisarlo per una questione di coerenza”.Nicola Sansone è un nuovo giocatore del Lecce. L'ex Bologna è ufficiale e si è presentato in conferenza stampa.L’avvio prepotente del Lecce, quarto in classifica con sette punti in tre giornate, è stata la prima sorpresa del campionato di Serie A e il tecnico giallorosso Roberto ...