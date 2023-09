LeBron | Curry | KD e una nuova squadra dei sogni a Parigi 2024

N on chiamatelo Dream Team. Di quello ce n'è stato uno solo, la squadra dei sogni di Barcellona 1992. Una collezione indimenticabile di fenomeni che ha cambiato il basket, la prima di sempre alle ...L'iniziativa, come riporta The Athletic, sarebbe dell'infinitoJames, 39 anni a dicembre, che avrebbe già richiesto l'adesione di altre stelle, come Stephen, Kevin Durant, Jayson Tatum, ...Non poteva non arrivare la telefonata dial suo grande amico Draymond Green (anche compagno died ex compagno di Durant): due ori olimpici in bacheca - Rio 2016 e Tokyo 2020/1. Altro sì ...Sarebbe la prima volta assoluta nella qualesi ritroverebbe in squadra cone Green (grandi rivali ai tempi delle sfide Cavs - Warriors) e Tatum, mentre con Durant ha condiviso già un'...

Sources: LeBron James wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics and is spearheading group of future Hall of Famers – including Stephen Curry, Kevin Durant – prepared to commit.Il Dream Team USA-(Foto Instagram)-sportnews.eu Secondo indiscrezioni, LeBron James, avrebbe già chiamato amici, oltre che colleghi, come Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e ...Steph Curry ha vinto l'oro due volte come membro del Team USA, ma mai alle Olimpiadi. Entrambi i riconoscimenti provengono dalla FIBA World Cup nelle edizioni 2010 e 2014, dopo le ...