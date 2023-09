Leao | «Momento giusto per la 10 al Milan Inter? Tutti aspettiamo il derby»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Rafaelha parlato a margine del Premio Gentleman Fair Play, dove è stato tra i premiati, riguardo ile la scelta del numero dieci Rafaelha parlato a margine del Premio Gentleman Fair Play, dove è stato tra i premiati, riguardo ile la scelta del numero dieci. Le sue dichiarazioni: NUMERO 10 – «Il numero 10 lo hanno avuto grandi giocatori al, ha sempre avuto numeri 10 veri. Era ildi prendere la maglia, voglio far vedere acosa so fare».– «Ilè sempre una partita molto bella, secondo measpettano questa partita tra i miei compagni. Che vinca il migliore». CONTINUA SUNEWS 24

'È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E' unparticolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore '. Così Rafael, dal palco del Premio Gentleman, racconta le sue sensazioni a tre giorni dal ...Commenta per primo Rafael, attaccante del Milan, parla così dal palco del premio Fair Play Gentlemen a Milano: 'È un ... è arrivato ed è stato unmolto bello. Non avevo mai fatto gol all'...E' unparticolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore": così il numero 10 del Milan Rafael, dal palco del Premio Gentleman, racconta le sue ...... Pulisic eche anche con Usa e Portogallo hanno brillato. Il primo è andato a segno su rigore ... schierato titolare da Scaloni, ha confermato di attraversare uno splendidodi forma andando ...

Milan, primo derby da 10 per Leao: "E' il momento giusto: siamo tutti molto carichi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Leao: 'Siamo carichi per il derby. Maglia numero 10 è dei ... Sky Sport

Poi Leao, vincitore del miglior gol del Milan (realizzato nel ... Capitolo numero. La 10: “Era il momento giusto per prendere la maglia”. Chiude con il derby: “Partita sentita, ci faremo trovare ..."È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E' un momento particolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. (ANSA) ...Rafael Leao ha parlato del derby che il Milan e l'Inter vivranno da capolista esprimendosi sul come sia una partita bella da giocare ...