Le parole di Ancelotti su Elmas

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Napoli negli ultimi anni ha cambiato diversi allenatori. L’ultima stagione per i partenopei è stata vincente ed alla guida della squadra c’è stato Luciano Spalletti. Qualche anno fa a guidare la squadra campana c’è stato uno dei migliori tecnici della storia, stiamo parlando di Carlo. Però per lui l’esperienza in azzurro non è L'articolo