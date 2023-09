Le parole che non ti ho detto | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ilromantico Leche non ti hosulla costa del Maine, tra varie città marittime vicino a Bath, come New Harbor, Boothbay Harbor e Popham Beach. Per la residenza di Garret (Kevin Costner), è stata utilizzata una piccola casa sul lungomare di Popham Beach e, e per prepararla alle riprese, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione per oltre 250.000 dollari. Inizialmente i produttori avevano previsto di girare a Tangier Island, in Virginia, ma il consiglio comunale ha ritenuto discutibili alcune cose contenute nella sceneggiatura e ha voluto apportare delle revisioni prima di dare il permesso di girare lì. La Warner Brothers provò allora a Martha’s Vineyard, ma gli fu negato il permesso di costruire una casa temporanea di 3.000 metri quadrati su palafitte nelle dune ...