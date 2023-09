Le frottole della politica che fanno perdere le staffe

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Caro direttore, la seguo da anni, sia sul giornale che in tv, e di lei ho sempre apprezzato i ragionamenti nei suoi articoli e la calma con cui nei talk show ribatte agli interlocutori, portando argomenti e documenti a sostegno delle sue tesi. Ultimamente però mi sembra incattivito, le ho vistolee arrabbiarsi e quasi non la riconosco più. Che le succede? Luigi Belotti Caro Belotti, mi dispiace che lei non ritrovi più il giornalista che non si scompone, ma le confesso che dopo tanti anni trascorsi a spiegare, prove alla mano, come stiano le cose, di fronte a certi personaggi che si aggirano nelle redazioni e negli studi delle principali emittenti non mi trattengo più. Non parlo ovviamente dei nani e delle ballerine che affollano le trasmissioni e vengono chiamati solo per dare spettacolo, ma anche di politici che in teoria dovrebbero ...