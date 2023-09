Le banche continuano a non pagare quasi nulla ai correntisti Ora l’Antitrust chiede al governo “interventi per imporre remunerazione dei depositi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In fondo la tassa sugli extraprofitti lese la sono un po’ cercata. La pioggia di utili del 2022 e 2023, dipende sì dagli aumenti dei tassi attuati dalla Banca centrale europea ma anche dal fatto che mentre questi rialzi si sono immediatamente tradotti in un aumento delle rate che i debitori pagano alle, non hanno avuto nessun effetto sugli interessi che lepagano a chi presta loro i soldi, ovvero i depositanti e i. Una disparità rimarcata in diversi studi e sottolineata in più occasioni dalla stessa Bce che ha invitato gli istituti di credito a stringere questa forbice. Spagna e Italia, non a caso, sono i due paesi in cui la disparità tra interessi passivi e attivi rimane più marcata, a danno dei cittadini e a vantaggio dei banchieri, e sono anche i due paesi in cui un prelievo sugli ...