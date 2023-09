Le anticipazioni del 13 Settembre 2023 de La Promessa | le confidenze di Pia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il 13, su Canale 5, a partire dalle 16.10, andrà in onda una nuova puntata de La. La soap spagnola sta lasciando il segno nel cuore degli spettatori di Mediaset. I personaggi sfaccettati, le trame sempre più intricate e la grande attenzione verso i sentimenti sono tre tra gli elementi più apprezzati. L’appuntamento di oggi avrà un peso non indifferente sulla storia. In particolare, Jana e Pia si lasceranno andare ad alcune, Catalina si concentrerà sulla sua spilla e Gregorio agirà indisturbato. Potrebbe interessarti: Ecco come fare per guardare la replica dell’ultima puntata de LaTutte lede Ladel 13: Jana racconta la verità a Pia Nella puntata ...

Nella puntata di Terra Amara14 settembre 2023 ritroviamo Yilmaz e Fekeli che, dopo tutto ciò che è accaduto con Mujgan e Behice , preferiscono riaccogliere le due donne in casa loro . Solo così, ritengono gli alleati, ...Dall'altra le ripercussionigrave incidente che lo ha coinvolto e che lo ha fatto finire in ... Successivo Fiction & Soap Terra Amaragiovedì 14 settembre 2023 Niccolo Maggesi - 13 ......anche dallede La Versione di Giorgia di Sallusti . In quelle pagine Meloni dice che ai suoi danni "è stato fatto terrorismo psicologico per spaventare i cittadini". La presidente...Beautiful,14 settembre: Zende si riavvicina a Paris Dopo che Paris è stata abbandonata sull'altare, Zende, il suo ex fidanzato che aveva sorprendentemente accettato l'invito al ...

La Ragazza e l'Ufficiale, le anticipazioni delle puntate di stasera Libero Magazine

Un posto al sole, anticipazioni del 13 settembre: Roberto spiazza Lara e Damiano rischia la vita. Ecco cosa accade ... ilmessaggero.it

Torna stasera in tv alle 20.50 su Rai3 Un posto al sole. Una puntata in cui le dinamiche si ribaltano e i protagonisti della sopa italiana prendono decisioni drastiche. Vediamo dunque ...A Uomini e Donne arriva finalmente il confronto tra Francesca e Manuel dopo Temptation Island. Ecco le anticipazioni.Torna una nuova stagione di Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 13 settembre in prima serata su Rai3 . Ospite della prima puntata Filomena Claps, la mamma ...