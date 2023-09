Lazio | Guendouzi | 'Sono qui per crescere e vincere Con Sarri subito un gran feeling'

Commenta per primo Dopo le parole di ieri ai canali media della, oggi Mattéosi presenta ufficialmente in conferenza stampa. Il nuovo centrocampista biancoceleste, arrivato a fine agosto dal Marsiglia in un'operazione da 18 milioni totali (più un ...FORMELLO - Ultime conferenze di presentazione in casa. Davanti ai microfoni ecco, Sepe e Mandas . Il giocatore francese, che ha già debuttato con la maglia biancoceleste, pensa a grandi obiettivi e al derby: "S arà una partita importante,...Laha svolto la conferenza stampa di presentazione dei suoi nuovi acquisti,, Sepe e Mandas. Ecco le loro parole, iniziando però dal direttore sportivo biancoceleste Fabiani: ' Sepe è un ...: 'Sarri determinante per la mia scelta'e la scelta della- Queste le sue parole ai microfoni biancocelesti: ' "Ciao a tutti, mi chiamo Matteo, ho 24 anni, ...

LAZIO, GUENDOUZI: "CON SARRI SI POSSONO FARE GRANDI COSE" - Sportmediaset Sport Mediaset

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Guendouzi: "Sono qui per vincere, mi aspetto grandi cose" La Lazio Siamo Noi

Dopo le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Lazio, Matteo Guendouzi si è presentato anche in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il centrocampista ...Matteo Guendouzi è stato presentato ufficialmente questo pomeriggio nel corso della conferenza stampa di rito a Formello. Tra le varie domande poste al francese, non poteva certo ...Dopo le parole di ieri ai canali media della Lazio, oggi Mattéo Guendouzi si presenta ufficialmente in conferenza stampa. Il nuovo centrocampista biancoceleste, arrivato a fine agosto dal Marsiglia in ...