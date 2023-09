Lazio | Guendouzi | “Con una squadra così grande si possono fare tante cose”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laha svolto la conferenza stampa di presentazione dei suoi nuovi acquisti,, Sepe e Mandas. Ecco le loro parole, iniziando però dal direttore sportivo biancoceleste Fabiani: “Sepe è un professionista esemplare. Lo ringrazio per essere venuto qui per un anno, ma poi se ne riparlerà. Mandas è un 2001 di cui si parla estremamente bene in Grecia. Inizialmente pensavamo di lasciarlo nelladi provenienza ma poi abbiamo cambiato idea. In Italia può imparare la lingua e crescere.è stata una trattativa lunga e difficile, bisogna mettere d’accordocomponenti. Lui però voleva solo la, stava all’aeroporto con la valigia da diversi giorni prima di venire qui e ha rifiutato diverse offerte”.invece: ...

