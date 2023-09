Latina | taglio del nastro alla scuola primaria di via Gran Sasso d’Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023)– Il plesso, appartenente all’istituto comprensivo Giovanni Cena, era rimasto chiuso da gennaio 2021, a seguito di infiltrazioni di idrocarburi nel terreno, provenienti dal serbatoio di una vecchia caldaia a gasolio dismessa da anni. Il sindaco Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, invitati ddirigente scolastica Annarita Mattarolo all’inaugurazione del plesso bonificato e ristrutturato, sono stati accolti con l’Innointonato dai bambini. “E’ per me unade emozione stare qui oggi. Si respira un giorno di festa, un giorno importante che coincide con l’avvio del nuovo anno scolastico. Dopo quasi tre anni di attesa, viene restituita oggi al quartiere Gionchetto la, punto di riferimento per le famiglie e per i ...

LATINA, GIONCHETTO: TAGLIO DEL NASTRO ALLA SCUOLA ... Latina Tu

Scuola chiusa per oltre due anni: riapre la primaria di Gionchetto, festa per l'inaugurazione LatinaToday

Latina – Il plesso, appartenente all' istituto comprensivo Giovanni Cena, era rimasto chiuso da gennaio 2021, a seguito di infiltrazioni di idrocarburi nel terreno, provenienti dal serbatoio di una ...