Larissa Iapichino | niente finale di Diamond League per problema muscolare

(Di mercoledì 13 settembre 2023) "Fa parte del gioco, la mia stagione 2023 finisce qui"non parteciperà alladella Wandain programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Eugene, negli Stati Uniti. A comunicarlo è la saltatrice azzurra con un post pubblicato sui propri profili social nel tardo pomeriggio: “A causa di una distrazione, non pienamente recuperabile entro domenica, a malincuore non potrò partecipare alladial Prefontaine Classic. Purtroppo fa parte del gioco e la mia stagione 2023 finisce qui. Non posso che essere grata di questo anno ricco di soddisfazioni e magnifiche esperienze. Ora è tempo di riposare e rimettersi in sesto per iniziare al meglio la preparazione in vista del ...

