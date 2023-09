Lo ha detto ad askanews Stefano, presidente die SNPA, in occasione della presentazione di RemTech Expo. 13 settembre 2023... Stefano(Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente Snpa, Presidente dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Irene Priolo (Vice Presidente ...... Andrea Moretti , il presidente del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), presidente dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (), Stefanoe il ...... Stefano(Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente Snpa, Presidente dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Irene Priolo (Vice Presidente ...

Laporta (Ispra): fondamentale il dibattito sulla sostenibilità - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo stato di conservazione della biodiversità nei Parchi Nazionali Ispra

Milano, 13 set. (askanews) - "RemTech è un appuntamento importante perché consente, permette, ormai con cadenza annuale, a attori e protagonisti del mondo istituzionale, ma anche delle imprese, cittad ...