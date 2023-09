L’apice della riflessione di Miyazaki sull’identità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel vasto universo del cinema d’animazione, Hayaoè una stella che brilla di luce propria, un regista che per oltre cinquant’anni, assieme allo Studio Ghibli – co-fondato nel 1985 – ci ha permesso di sognare ad occhi aperti, dando vita a mondi in cui magia, natura e umanità vivono intrecciate e unite, con inimitabile naturalezza. Nei film dila maestria del disegno – imparata all’età di ventidue anni, quando lavora come artista d’intervallo alla Toei Animation – va di pari passo a una scrittura curata con altrettanta meticolosità, fatta di riferimenti biografici, ispirazioni letterarie e riflessioni sulla natura dell’identità e sulla lotta di ogni individuo per trovare e accettare se stesso in un mondo in costante cambiamento, spirituale e naturale. Attraverso i viaggi dei suoi personaggi, a loro modo tutti estremamente complessi, ...