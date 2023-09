L' angelo di Lampedusa si chiama Francesca Matina | ha salvato quattro migranti | “Il barchino si è schiantato”

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «Salvare vite umane è un’esperienza bruttissima e bellissima allo stesso tempo. Ieri sera, per fortuna tutto è andato bene, ma purtroppo non finisce sempre così». Sono le parole di, 31 anni,na, che lavora per il marketing di un’azienda a Palermo : è stata lei nel tardo pomeriggio di ieri, insieme a un amico, a tuffarsi in mare alla Tabaccara, la parete rocciosa...