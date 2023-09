Lampedusa | tragedia in mare | morto un bambino di 5 mesi

Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua al momento dello sbarco a. Laè avvenuta alle 4,18 circa, durante le caotiche operazioni di approdo dei 46 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera, quando più persone sono finite in acqua.1 - BARCA SI RIBALTA A, NEONATO MUORE ANNEGATO migranti arrivano a - Lache ha fatto perdere la vita al neonato di 5 mesi, che in un primo momento si pensava fosse avvenuta al momento dello sbarco a ...- - > Un gruppo di migranti su un molo del porto di- ANSA . All'alba di oggi un'altradel mare si è consumata adove, durante uno sbarco, un neonato di cinque mesi è finito in acqua insieme alla mamma e ad altre persone ed è annegato. Una motovedetta della guardia ...'A dieci anni di distanza dalladinon abbiamo ancora fatto abbastanza', ha concluso Metsola.

Von der Leyen: “Al via indagine sui sussidi cinesi alle auto elettriche”. E affida a Draghi un rapporto sul futuro della competitività dell’Ue ...L’imbarcazione era partita da Sfax, in Tunisia. La carretta, secondo quanto è stato ricostruito, si è ribaltata perché i migranti, alla vista della motovedetta della Guardia costiera, si sono spostati ...Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sono stati 110 gli approdi, per un totale di 5.112 persone. Morto un neonato al momento dello sbarco. Numeri da record, che ...