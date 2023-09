Leggi Anche Migranti, ripresi soccorsi e sbarchi aLeggi Anche Migranti, continuano gli arrivi a: fila di barchini davanti al molo Favaloro Non potevamo lasciare morire quelle persone Francesca, lampedusana doc, figlia del capo reparto dei vigili del fuoco dell'isola Giacomo Matina, ..."Non siamo eroi" 13 settembre 2023 17:57 Fotogallery -si getta in mare e salva 4 migranti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...E' stata lei nel tardo pomeriggio di ieri, insieme a un amico, a tuffarsi in mare alla Tabaccara, la parete rocciosa a picco sul mare di, riuscendo a portare in salvo a bordo quattro dei 48 ...Leggi Tutto Leggi Meno Fotogallery - Chi era Marisa Leo, uccisa dall'ex - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 13/09/23 Fotogallery -si getta in mare e salva 4 migranti 13/...

Lampedusa, ragazza si getta in mare e salva quattro migranti TGCOM

Ragazza si getta in mare a Lampedusa e salva quattro migranti Agenzia ANSA

Una vacanza può salvare la vita ad altre persone. Lo sa bene Francesca Matina, 31 anni, lampedusana doc, che mentre si trovava in barca a godersi il mare di Lampedusa, si è ...Francesca Matina, 31 anni, si trovava in barca quando ha visto un barchino con 48 migranti schiantarsi contro una scogliera. "Non siamo eroi. Se dovessi vivere in un'altra vita da migrante, mi auguro ...Il racconto della giovane che si è lanciata in mare con un amico: «Sono stati momenti davvero difficili, le persone in mare annaspavano e invocavano aiuto».