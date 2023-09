Lampedusa | proteste e scontri Migliaia di migranti | struttura al collasso | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Al porto dici sono stati momenti di tensione legati alledegli immigrati sbarcati a bordo di oltre un centinaio di barche, una quantità record di arrivi mai visti prima con cui l'Italia si vede costretta a fare i conti da sola. Gli agenti della Guardia di Finanza stanno cercando di contenere iche chiedono di lasciare il molo. Ngli ultimi due giorni ci sono stati 110 approdi per un totale di 5.112 persone e dalla mezzanotte sono stati registrati fino ad ora altri 23 arrivi con quasi mille persone in più. Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo: sono stati segnalati altri barchini in viaggio, ma anchegià sbarcati sulla terraferma.