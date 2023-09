Lampedusa | morto neonato di 5 mesi durante uno sbarco | record di arrivi | soccorritori allo stremo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Continuano gli sbarchi a. Solo nella giornata di ieri sono stati 110 gli approdi, per un totale di 5.112 persone.unal momento dello. Numeri da, che stanno...

proseguono senza sosta gli sbarchi , giorno e notte, in ogni punto dell'isola e l' hotspot ... E nella notte si è consumata una tragedia : un neonato di 5 mesi èdopo essere caduto in ...La mamma del neonatoprima dello sbarco aè originaria della Guinea. E' una minorenne che viaggiava, assieme ad altre 45 persone, su un natante salpato da Sfax, con la sorella, il ...Neonato affoga poco prima dello sbarco - Il piccolo di 5 mesi èdopo essere finito in acqua al momento dello sbarco a. La tragedia è avvenuta alle 4,18 circa , poco prima delle ...La mamma minorenne La mamma del neonatoprima dello sbarco aè originaria della Guinea. E' una minorenne che viaggiava, assieme ad altre 45 persone, su un natante salpato da Sfax, con ...

Migranti Lampedusa, neonato morto annegato durante sbarco: le news Adnkronos

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, si rovescia una barca morto un neonato di 5 mesi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'isola presa d'assalto: sbarchi senza sosta 2' DI LETTURA LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tragedia del mare a Lampedusa, isola che in queste ore è stata presa d’assalto dai migranti. Un neonato di cinque mes ...Immigrazione Dalla mazzanotte altri 23 sbarchi dopo i 110 di ieri. Arrivati in due giorni oltre quattromila persone Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in… Leggi ...Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sono stati 110 gli approdi, per un totale di 5.112 persone. Morto un neonato al momento dello sbarco. Numeri da record, che ...