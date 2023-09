Lampedusa | le immagini dell’hotspot stracolmo | tensione tra migranti all’interno della struttura – Video

Anche le ultimeche arrivano datestimoniano chiaramente il totale fallimento politico e organizzativo dell'Esecutivo Meloni nella gestione di un fenomeno come quello migratorio, ...Roma, 13 set. " "La gestione dell'immigrazione da parte del governo è semplicemente disastrosa. Il tema è complicatissimo ma leda, il fallimento degli accordi europei e la totale assenza di un piano nazionale per l'accoglienza diffusa gridano vendetta. Daranno ancora colpa alle ong!". Così su twitter ...Leche arrivano dasono eloquenti: i moli stracolmi di persone, i barchini, anche questi strapieni, in attesa di attraccare, i soccorritori che lanciano bottiglie d'acqua. Secondo la ...Lein diretta datestimoniano la tensione nata tra i migranti e le forze dell'ordine, dopo gli arrivi degli ultimi ...

Lampedusa, le immagini dell’hotspot stracolmo: tensione tra migranti all’interno della struttura… Il Fatto Quotidiano

L'alba a Lampedusa, le immagini degli sbarchi di 2 motovedette e di un barchino RaiNews

L'isola di Lampedusa è stata sommersa da un'ondata di migliaia di migranti, con quasi 7mila persone arrivate in poche ore. La situazione è stata descritta come un "flusso inarrestabile". L'hotspot di ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La gestione dell'immigrazione da parte del governo è semplicemente disastrosa. Il tema è complicatissimo ma le immagini da Lampedusa, il fallimento degli accordi europei e ...ROMA (ITALPRESS) – Nicola Gratteri è il nuovo procuratore capo di Napoli. Lo ha deciso, a maggioranza, il plenum del Csm. Il magistrato fino ad oggi è stato alla guida della procura di Catanzaro. Il p ...