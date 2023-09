Lampedusa | centinaia di sbarchi | più migranti che abitanti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono ore disenza sosta diall’Isola di, in Sicilia. Gli arrivi di imbarcazioni cariche di persone così come i soccorsi proseguono segnando numeri record. Nella giornata del 12 settembre ci sono stati 112 approdi per un totale di 5.112 persone sbarcate. Dalla mezzanotte alle prime luci dell’alba del 13 settembre si sono registrati altri 23 arrivi di barche e barchini con quasi 1.000 persone. Si tratta di oltre 6mila persone nell’arco di 24 ore. Al molo dici sono decine e decine di, ammassati. Soccorritori e forze dell’ordine sono allo stremo delle forze. In viaggio ci sono altri barchini. Sono 6.792 ipresenti sull’isola dialla data del 12 settembre. Foto Ansa/Elio DesiderioMuore un neonato Poco dopo le ...

