Lampedusa | caos e tensione al molo Favoloro | centinaia di migranti in attesa sotto il sole Alcuni si gettano in mare per protesta

Una tremenda tragedia si è consumata nelle acque dinelle prime ore di oggi. Un neonato di appena 5 mesi è morto annegato. La tragedia si è ... Neldel salvataggio, con i migranti spostati ...Lo dicono i sindaci, che non sanno più dove allocare i migranti; lo raccontano le immagini delnell'hotspot di; lo dicono le associazioni, che da anni si caricano sulle spalle la ...Previsto anche un trasferimento di 448 con la naveche dovrebbe attraccare alle ore 17 a ... Tra ildegli sbarchi non è sfuggito alle fitte maglie della Polizia di Stato un cittadino di ...... La sindaca di Brescia spiega perché sui migranti si rischia ilAltro che Vannacci, aspettate ... L'hotspot dinon riesce a essere svuotato. Comuni e regioni denunciano un sistema di ...

Lampedusa, caos e tensione al molo Favoloro: centinaia di migranti in attesa sotto il sole Il Fatto Quotidiano

Lampedusa, nuovo record di migranti: è il caos Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

NAPOLI – Un’auto viaggia in retromarcia sulla tangenziale di Napoli. Il folle gesto ripreso in un filmato pubblicato su Tiktok. Nel video sopra, si vede un suv, che a velocità sostenuta, percorre la c ...Durante le operazioni di approdo, molte persone sono finite in acqua. Tra queste, un neonato di 5 mesi che non ce l'ha fatta.A Lampedusa è record di migranti: i soccorritori sono allo stremo delle forze e le persone si trovano tutte ammassate.