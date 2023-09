LaLiga include la Libia nei minuti di silenzio prima delle partite

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questisui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Madrid 09/12/2023 alle 21:04 CESTha annunciato questo martedì che si estenderà al Vittimealluvioni indiche precedono ledella prossima giornataleghe EA Sports e Hypermotion già annunciati in ricordovittime del terremoto di Marocco. Attraverso un comunicato stampa,esprime le sue “condoglianze e quelle di tutti i club e i SAD del calcio spagnolo alle famiglie e agli amicipersone colpite da queste catastrofi”. Per collaborare al sollievo dei danni causati dalle catastrofi in ...