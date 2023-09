La voce che hai dentro | anticipazioni 14 settembre 2023 | Michele torna libero

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lache hai, la fiction che segna il ritorno in tv con un progetto seriale di Massimo Ranieri, prenderà il via giovedì 14con la messa in onda della prima puntata che ci porterà a scoprire subito il complesso mondo del protagonistaFerrara. Quest'ultimo, uscito dal carcere dopo aver scontato una ingiusta pena di dieci anni per l'omicidio del padre, scoprirà che la casa discografica di famiglia sta per essere venduta e farà di tutto per evitare che ciò accada. Lache hai, prima puntata 14esce di prigione La prima puntata de «Lache hai» si aprirà con una scena molto forte. Il protagonista ...

'La voce che hai dentro', la fiction di Massimo Ranieri: trama, cast e puntate. “Di nuovo sul set dopo 20 anni” QUOTIDIANO NAZIONALE

Massimo Ranieri a tutta fiction, il ritorno in tv con «La voce che hai dentro» Corriere della Sera

