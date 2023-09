La terra trema nelle Marche Scossa di magnitudo 4 1

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) AGI - Unadi terremoto di4.1 si è verificata lungo la costa marchigiana. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare tra Ancona e Pesaro ad una profondità di 2 chilometri Protezione civile: "Nessun danno a persone o cose" La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento con epicentro localizzato in mare, non risulterebbero danni a persone o cose. È quanto si legge in una nota Evacuata una scuola primaria ad Ancona La scuola primaria 'Maggini' di Ancona è stata evacuata. L'evento sismico ha messo in allerta in particolare le scuole, dove oggi riprendevano le lezioni dopo le vacanze estive, e alcune residenze per ...