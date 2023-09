La tedesca Buch verso la guida della vigilanza bancaria europea al posto dell’italiano Enria Probabile una linea più severa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Consiglio dei governatoriBce ha nominato Claudia, vicepresidenteBundesbank dal 2014, come successore di Andreaa capo dell’Autorità di supervisioneunica. La votazione si è tenuta oggi, a scrutinio segreto. La nomina deve ora essere confermata da Parlamento e dal Consiglio Ue. Se daranno parare positivo,entrerà in carica l’ 1 gennaio 2024 per un mandato di cinque anni., economista di 57 anni, ha prevalso sulla spagnola Margarita Delgado le cui chance non sono però del tutto azzerate visti gli ulteriori passaggi necessari.potrebbe portare un approccio più severo alla supervisione. In un’intervista al quotidiano inglese Financial Times dello scorso ...

In gara ci sono laClaudiae la spagnola Margarita Delgado. Se prevalesse, sarebbe più semplice proporre la vicepremier spagnola Nadia Calviño alla presidenza Bei. La vittoria di ...In corsa ci sono anche la vicegovernatrice della Banca centraleClaudiae la sua controparte spagnola Margarita Delgado. Se la candidata spagnola ottenesse l'incarico al SSM, le ...Nell'occhio del ciclone, ci sono poi i negoziati per le nomine ai vertici della Vigilanza Bce e della Bei, una partita che al momento vede in testa laClaudiae la spagnola Nadia Calviño ......quella che il governo stia lavorando per costruire un'asse politico - economica italo -da ... che da parte sua punta mandare la vicepresidente della Bundesbank Claudia Mariaal vertice ...

La Bce nomina la tedesca Claudia Buch presidente della Vigilanza al posto di Andrea Enria Milano Finanza

Claudia Buch al posto di Andrea Enria: ecco chi è la tedesca che vigilerà sui conti delle banche La Stampa

Roma, 13 set. - (Adnkronos) - La Germania 'vince' la prima delle battaglie per le nomine di peso a livello europeo. Infatti il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha nominato la tedesca C ...Ora serve l’ok del Parlamento Ue. Battuta l’altra candidata Margarita Delgado. La Spagna adesso punta sulla presidenza della Bei per cui è in lizza Daniele Franco ...BARI - E' arrivato agli ultimi giri di pista l'iter per il sospirato pagamento all'Italia della terza rata del Pnrr da 18,5 miliardi di euro.