Intanto la Bce ha pubblicato il suo parere tecnico sullastraordinaria sugli extra profitti ... sulla base patrimoniale, sull'accesso ai finanziamenti e sulla concessione di nuovi prestiti,...... mentre a Milano occhi puntatibanche dopo che l'Abi ha detto in audizione che lasugli extraprofitti è incostituzionale e con la Bce che ha bocciato il provvedimento: secondo Francoforte,......speculare due volte sull'andamento del costo della benzina (tassando addirittura lacioe l'IVA) senza buchi per l'erario. E un modo pragmatico per sanare una ingiustizia che sta pesando...Dall'altro lato, lapotrebbe avere un impatto negativobanche italiane, che sono già sotto pressione a causa della crisi economica dopo un 2022 e un inizio 2023 di utili record. Certo, la ...

Bce: 'Non usare la tassa sulle banche per risanare il bilancio' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La tassa sulle banche è tutta sbagliata. Ora la boccia pure la Bce (di L. Bianco) L'HuffPost

(Teleborsa) - La tassa straordinaria sugli extra profitti delle banche in Italia rischia di compromettere la trasmissione delle misure di politica monetaria della BCE, di favorire la frammentazione de ...La BCE ha criticato la tassa del 40% sugli extraprofitti bancari, elencando i potenziali effetti negativi per banche ed economia in generale ...A partire dal prossimo anno. Il governo: «Siamo convinti che gli svedesi utilizzino saggiamente i contenitori nella loro vita quotidiana e non c'è motivo per cui debbano essere più costosi» ...