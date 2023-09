La scoperta sull’ex interista Vampeta | conto corrente in rosso

(Di mercoledì 13 settembre 2023), ex calciatore brasiliano, conosciuto da molti per l’esperienza all’Inter si è reso protagonista di una strana vicenda in tribunale. Il tribunale di San Paolo, infatti, ha disposto il sequestro di tutti i trofei e di tutte le medaglie dell’ex centrocampista. Stiamo parlando del calciatore che ha vinto nel 2002 il titolo di campione del L'articolo

... l'allenatore della Nazionale italiana di volley Mauro Berruto ... LUCA BARBAROSSA e STEFANO MASSINI in " La Verità, vi prego,'...19 a mezzanotte Club Silencio porta il pubblico alladi ...... all'mercato all'ingrosso , in condivisione con il Borgo ... una passeggiata alladi Gorizia, del suo centro storico e ... due truffati in Friuli Note'autore Redazione - -... un tour didella bicipolitana in via di realizzazione a ... con lo sblocco del cantiere dell'Massa, dove sorgerà in ...cittadini che partecipano a grandi manifestazioni possono contare'......porta a Venezia un'ulteriore collaborazione con il sodale (ed-... Ciò detto, Woman of fa affidamento'interpretazione sofferta ... infine, si propone come un percorso liberatorio alla(...

A Roma, in bici con il Touring alla scoperta dei tesori archeologici ... Touring Club