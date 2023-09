La risposta strategica dell’Italia alla crisi libica

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Quello che viene definito un “uragano devastante” si è abbattuto sulla regione della Cirenaica, nella Libia orientale, causando vaste inondazioni e la rottura di una diga. Il bilancio delle vittime è salito rapidamente a migliaia, altrettanto i dispersi, con la città di Derna che ha subito il peso maggiore del disastro. L’Italia, geograficamente e geopoliticamente vicinaLibia, non poteva rimanere indifferente a questa tragedia. Esprimere solidarietà e attivare l’assistenza La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha perso tempo nel contattare, per ora telefonicamente, la leadership in Libia. Il primo passo fondamentale è stato quello di esprimere la vicinanza e la solidarietàalle famiglie delle vittime e al popolo libico in tutta l’ansia collettività, segnato da un altro episodio violento dopo oltre un decennio di guerre civili ...