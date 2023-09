(Di mercoledì 13 settembre 2023) LaIsabelimportunata sessualmente nel corso di una. Il video ha fatto subito il giro del mondo. Nelle immagini si vede uncon gli occhiali scuri che si avvicina e mette una mano suldella giornalista spagnola, mentre lei sta lavorando durante unmento con il canale Cuatro. Il commento della ministra dell’Uguaglianza, Irene Montero: “Ciò che fino ad ora era “normale” non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne”. La molestia sessuale intv Sarà per merito dei social network – che hanno insegnato al mondo la viralità delle notizie -, sarà per merito della legge “Solo sì è sì”, voluta dalla ministra dell’Uguaglianza spagnola Irene Montero. Fatto sta ...

La, che si chiamaBalado , stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma 'En boca de todos'. In quel momento, ...La, che si chiamaBalado, stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma 'En boca de todos'. In quel momento, ...La polizia spagnola ha arrestato un uomo a Madrid con l'accusa di "aggressione sessuale" ai danni di unadurante un collegamento tv. La giornalistaBalado stava seguendo un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma 'En boca de todos', in diretta ...La, che si chiamaBalado, stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma 'En boca de todos'. In quel momento, ...

La reporter Isa Balado molestata in diretta tv: un passante le tocca il sedere, il collega in studio chiama la polizia 13 Luce

Spagna, giornalista molestata in diretta da un passante: arrestato Sky Tg24

Una reporter è stata molestata durante un collegamento in diretta. L’episodio invece è avvenuto in Spagna, per la precisione a Madrid: Isa Balado, giornalista del canale tv Cuatro, stava seguendo in d ...Pazzesco a Madrid: vittima delle molestie la reporter Isa Balado che stava raccontando i dettagli di una rapina ...Una tranquilla mattinata di settembre di un sereno e sicuro anno del secondo decennio del secolo detto ventunesimo dell’era cristiana. Dalle vastità orientali della Grande Madre Russia giunge notizia ...