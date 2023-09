La ragazza e l’ufficiale | anticipazioni ultima puntata del 17 settembre | il gran finale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lasi appresta a chiudere con l’in onda di domenica 17: ecco cosa accadrà. La soap turca, che vanta la presenza di K?vanç Tatl?tu? – noto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful – continua con gli ultimi episodi, che porteranno al termine la storia.in onda per La, la soap turca approdata su Canale 5 lo scorso 9 giugno. Rimasta a lungo inedita in Italia, in madrepatria è andata in onda dal 4 marzo al 20 novembre 2014, per un totale di 21 episodi, suddivisi in due stagioni. Per via dei bassi ascolti, tuttavia, la serie è stata inevitabilmente cancellata. Cosa accadrà nelde “Lae ...