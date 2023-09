“La ragazza dell’Orient Express” | Agatha Christie indaga su sé stessa e sul potere dei segreti nel nuovo libro della reporter della Bbc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tre. Tre donne. Una di loro è, nientedimeno. Questa volta, però, la scrittrice più iconica e tradotta al mondo – circa tre miliardi di copie vendute, numeri da far impallidire qualunque uomo, fosse pure un generale – non è chiamata a dipanare il rebus di uno dei suoi meravigliosi gialli, ma ad affrontare un’indagine ancora più difficile: quella su sé. Il suo ex marito, Archie, è vivo e vegeto, talmente vivo da averla lasciata per un’altra, eppure il suo fantasma non smette di tormentarla: la assale in ogni angolo di quello che è stato il loro nido e non le lascia requie. Le appare persino a una fermata, su cui si è imbarcata in incognito per allontanarsi dalla morbosa curiosità dei giornalisti e ...