(Di mercoledì 13 settembre 2023)Europea deie delletrici 2023è in 34con lache ci23-30 settembre Settimana della Scienza 29, European Researchers’ Night Aperte dalle 7 del 13/9 le prenotazioni ai 400 eventi Soluzioni che cambiano colore, polveri che si formano e scompaiono, inchiostro invisibile, schiume colorate… Sembra magia, invece è scienza. Come Entomologia, Virologia, Matematica, Batteriologia, Micologia, Botanica, Biologia, Istologia, Genetica, Statistica, Ingegneria, Farmacologia, Biometria… Persino l’Arte (grazie all’Accademia delle Belle Arti di Roma, nuovo partner), la Musica, l’Archeologia e la Filosofia diventano scienza, durante la Settimana dedicata aie alle ...

... avvenuta sui binari della linea ferroviaria Torino - Milano nellatra il 30 e il 31 agosto. ... disposto dalla procura di Ivrea, sulle scatole nere del treno, sui tabletmacchinisti del ...... quasi 1.300 persone in una, e sembra che siano in arrivo altri barchini con altre decine di ... Una tragedia che sembra essere avvenuta fuori dal porto e poco prima dell'arrivosoccorsi da ...... ma è evidente che deve continuare a funzionare in queste ore il processotrasferimenti dall'... BARCHINO SI ROVESCIA, MORTO NEONATO DI 5 MESI E nellasi verificata una tragedia. Un neonato di ...... nel quale sono morti cinque operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella... disposto dalla procura di Ivrea, sui tabletmacchinisti del treno che ha investito i 5 operai, ...

Il prof influencer di fisica Vincenzo Schettini ospite della Notte europea dei ricercatori ChietiToday

La Notte dei Ricercatori #LEAF in 34 città con la ricerca che ci piace! Economia del mare

Un disegno di legge del governo prevede limiti al numero di animali domestici. L’ecologa Sarah Legge: “Ogni anno uccidono due miliardi di animaletti. A causa ...Dal Brasile a Roma col biglietto di sola andata. L’attore e regista Vincenzo Richy, napoletano d’origine e carioca d’adozione, dopo tanti anni vissuti all’estero ...La procura di Ivrea mercoledì 13 settembre ha notificato 4 nuovi avvisi di garanzia per vertici e dirigenti della Sigifer, l’azienda ...