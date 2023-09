La notizia del file “CARD Onde Sismiche” che hackera i telefoni è falsa

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il 13 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il giorno prima su Facebook. Il messaggio in questione recita: «Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco tramite Whatsapp. Ilsi chiama, non apritelo e non guardatelo, viil telefono in 10 secondi e non può essere fermato in nessun modo. Fate girare!!!! NON APRIRLO». Il riferimento è al terremoto di magnitudo 6.8 che nella notte dell’8 settembre 2023 ha colpito la catena montuosa dell’Atlante, in Marocco, causando oltre 2mila morti e ingenti danni. Si tratta di un contenuto privo di alcun riscontro che circola online anche in inglese e in spagnolo. Come abbiamo spiegato in precedenza, per un’altra simile catena ...