La moglie di Bonucci | «Cosa ci rimane quindi? Nemmeno uno squallido | ultimo abbraccio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Martina Maccari,di Leonardo, ha salutato la Juventus con una lettera pubblicata sui propri profili social ufficiali Martina Maccari,di Leonardo, ha salutato la Juventus con una lettera pubblicata sui propri profili social ufficiali. LETTERA –ciuno. È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare. Perché guardarti mi fa credere che per un momento, forse, tu possa sentirmi. 13 anni. Per tredici lunghi anni Tu ed Io siamo state Amiche. E Tu lo sai. Di quelle che una è più grande e una è più piccola, una è amata da tutti e l’altra deve invece faticare per trovare il suo spazio. Amiche ...