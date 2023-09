La Lega diventa sponsor di una squadra gallese | con il nome più lungo del mondo del calcio!

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 13/09/2023 ore 19:15 CEST Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch FC è ildellaIndosseranno la pubblicità sulle magliette e ci sarà la pubblicità della Liga in città Laha annunciato che sarà loprincipale di una, Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club (CPD Llanfairpwll FC) a partire da questa stagione 2023/24. Il nuovo logo “LL” di LALIGA apparirà sulla parte anteriore delle maglie del clubsia in casa che in trasferta, in una mossa che aiuterà ladel Divisione uno della costa ...