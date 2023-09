La Gazzetta accosta Raspadori a Totti senza citarlo | i centravanti di Spalletti che svuotano l’area

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’analisi di Italia-Ucraina sullache paragonaha fatto storia con unche svuotava, promosso, può continuarla.quando trova un regista, trova un tesoro. Il suo Napoli scudettato è nato quando ha tolto Lobotka dall’ombra di Demme. Ieri ha piantato Locatelli, dimenticato da Mancini, al centro dell’Italia e ha avuto ottime risposte. Così come le ha avute da Zaniolo e da Frattesi, che ha portato un’intensità e una ferocia sotto porta che prima mancavano. Le fasce. Zaniolo ha altra gamba e altra fisicità rispetto a Politano e sa di dover espiare la leggerezza che ci è costato il pari macedone.si muove tantissimo per offrire scarichi e aprire spazi ai ...

Conference: Aston Villa e Fenerbahçe di goleada, delude l'Eintracht La Gazzetta dello Sport

Il porto di Barletta soffocato dalla sabbia: «Chiarezza sul suo futuro» La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 8 set. (Labitalia) - Inaugurata oggi, con il saluto del ministro del made in Italy, Adolfo Urso, Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale di Italian Exhibitio ...Un ragazzo di 16 anni è morto ieri sera in uno scontro tra la sua moto e un mezzo della polizia a Elancourt (Yvelines), poco più di due mesi dopo la morte di Nahel a un posto di blocco che innescò div ...Solo per fortuna e per la prontezza dei protagonisti un incendio di un autofurgone non ha avuto conseguenze drammatiche. Una squadra dei vigili del fuoco del ...