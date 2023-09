La denuncia di The Good Lobby | “Il governo fa decreti contro il degrado delle periferie ma taglia i soldi per riqualificarle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Predicare bene e razzolare, soprattutto razzolare. Da un lato l’approvazione del decreto sicurezza per rispondere ai casi di violenza accaduti in alcune zone simbolo delitaliane. Dall’altro la riduzione di 3 miliardi di euro dei fondi del Pnrr da destinare ai progetti per la riqualificazionestesse. Lo segnala l’organizzazione Theche lancia quindi una raccolta firme perre questa grave contraddizione. L’associazione chiede anche l’approvazione immediata del DPCM che garantirebbe in maniera definitiva la partecipazione alla Cabina di regia del Recovery Plan dell’Osservatorio civico Pnrr, che raggruppa decine di realtà sociali che rappresentano molti interessi collettivi. Solo poche settimane ...