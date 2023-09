(Di mercoledì 13 settembre 2023) IlLa deacon la coppia formata dai due protagonisti Alessandro (Stefano Accorsi) e Arturo (Edoardo Leo) che sceglie di tenere i due piccoli figli di Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro che è venuta a mancare dopo aver chiesto ai due di prendersi cura dei bambini per un breve periodo. Una scelta arrivata dopo che la coppia ha scoperto il passato violento della madre di Annamaria, a cui i piccoli sono andati in custodia dopo la morte della madre. La pellicola, diretta dal regista di origini turcheÖzpetek, affronta il tema della monotonia che può insediarsi nei rapporti di coppia di lunga data, corrodendoli da dentro a colpi di routine e disattenzione. La coppia omosessuale al centro del racconto, composta da Alessandro e Arturo, è unita da ben 15 anni, e nel corso del ...

Lagira sempre ed oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione a 2 segni zodiacali che molto presto saranno baciati dallaBendata. A dircelo non è l'oroscopo che sei abituato a consultare ogni ...Un colpo dinotevole per una delle vincite più clamorose mai avvenute in Romagna negli ultimi anni, terra che è comunque spesso baciata dallabendata. Il tagliando fortunato è stato ...... mr Irrilevant 2022, complice laBendata, si era ritrovato di colpo titolare della storica franchigia Californiana portandolo ad un passo dal grande ballo, salvo poi pagare il conto alla...... questo è il nome del protagonista della vicenda che vi stiamo narrando, decise di sfidare la... Ne era uscito con due tagliandi, confidando ben poco nel fatto che ladecidesse di premiare, ...

La dea fortuna, una storia vera ha ispirato il film CinemaSerieTV.it

La dea fortuna: come finisce il film di Ferzan Ozpetek ScreenWorld

La fortuna gira sempre ed oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione a 2 segni zodiacali che molto presto saranno baciati dalla Dea Bendata. A dircelo ...Con: Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Cristian Di Sante, Filippo Nigro, Ed Hendrik, Loredana Cannata, Barbara Chichiarelli, Dora Romano, Barbara Alberti, Sara Ciocca Trama: ...Per vincere alle slot online serve tanta fortuna: vediamo quindi le maggiori (è più fortunose) vincite della storia ...