La controproposta di Forza Italia sul salario minimo | «Valorizzare i contratti collettivi e detassare tredicesime e straordinari»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non si parla di. Piuttosto, la definizione usata danella proposta di legge alternativa a quella della centrosinistra è «retribuzione equa». Presentato lo scorso 25 luglio e pubblicato oggi sul sito della Camera, il testo prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato, laddove non fosse applicabile un contratto collettivo nazionale, venga corrisposto un trattamento economico equivalente «all’importoprevisto dal contratto collettivo più diffuso nel settore di riferimento». La proposta, il cui primo firmatario è il capogruppo azzurro Paolo Barelli, specifica che, qualora non sia individuabile un settore di riferimento per la tipologia di occupazione, ai dipendenti sia dato uno stipendio pari «alla media degli importi minimi previsti dai ...

Per tale misura,Italia pone un limite massimo di spesa pubblica pari a un miliardo di euro. La copertura tecnica individuata è di 700 milioni, ricavati da un taglio di costi dei ministeri, e ...I rossoneri, come hanno dimostrato nelle prime giornate, hanno un indubbio punto dinelle ... modifiche o integrazioni che ne fanno unae quindi non perfezionano un bel niente in ...L'obiettivo di Dall'Igna e della Ducati è chiaro, ovvero lanciare unaper preservare ... Ma Dorna e gli altri team della MotoGP si sono opposti conall'idea, a causa degli enormi ...Dopo mesi di dibattito in Parlamento non c'è stata alcunae ora la destra blocca la ... troppi i lavoratori sfruttati e sottopagati, e invito tutti a sostenere e a darea questa ...

La controproposta di Forza Italia sul salario minimo: «Valorizzare i ... Open