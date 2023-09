La commissaria europea Ylva Johansson lavora a maglia durante il discorso di von der Leyen – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ilsullo stato dell’Unione di oggi non è stato sicuramente uno dei più memorabili. Ma da questo a contrastare la noiando a, ce ne passa. Laagli Affari interniinfatti è stata colta dalle telecamere fare tutt’altro piuttosto che ascoltare le parole della presidente della CommissioneUrsula von der. Da come si può vedere neldi Ansa,fa l’uncinetto mentre la presidente tedesca è intenta a pronunciare ilpiù importante del suo mandato, forse l’ultimo. Su X lasembra invece far finta di niente, riprendendo alcuni passaggi pronunciati stamattina in merito al tema migratorio: «Da von der ...