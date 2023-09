La commedia cosmica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Prende le mosse da Galileo e dalla Santa Inquisizione, l’interessante viaggio di Frank Westerman – giornalista olandese maestro nella saggistica narrativa – attraverso la “”, la storia affascinante ma anche grottesca dell’uomo alla conquista dell’universo. L’osservatorio radioastronomico di Westerbork, in Olanda, sorge sul terreno di un campo di concentramento nazista, da cui transitarono oltre 100 mila ebrei, prima di essere deportati e soppressi ad Auschwitz e Sobibor. “La Mission Control C, mi resi conto in quel momento, si trovava esattamente di fronte all’ex baracca 56, dove Anna Frank e la sua famiglia furono messi ai lavori forzati”. I buchi neri del cosmo catturano la materia, il buco nero di Westerbork ingoiava esseri umani. L’osservatorio e il lager sono due centri nevralgici: uno in connessione diretta con l’inferno, ...