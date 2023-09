La città devastata dalle alluvioni in Libia

La Libiadalla tempesta Daniel. Il maltempo ha spazzato le coste del Paese nordafricano allagando ... La regione più colpita è stata quella orientale della Cirenaica, con ledi Misurata, ...'La situazione nelladi Derna sta diventando sempre più tragica e non esistono statistiche definitive sul numero delle vittime', ha detto Jalil. "Molti quartieri restano inaccessibili". La ...Un quarto delladi Derna è spazzata via, dichiara uno dei ministri dell'amministrazione che guida l'est del Paese. 'Rattristato dalle immagini della devastazione in Libia,da ...In Libia oltre diecimila i dispersi per il ciclone Daniel che ha provocato piogge torrenziali e alluvioni. Ladi Derna in Cirenaica è la più colpita, 2300 i morti per il crollo di due dighe. "Pronti ad aiutare - dice il ministro degli Esteri, Tajani. Attivata la Protezione civile. Profondo cordoglio dal ...

