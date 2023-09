La Cina annuncia il piano di integrazione per Taiwan (e intanto circonda l'isola di navi da guerra). Ecco cosa comprende

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laha rivelato undi profondatrae la viprovincia del Fujian, il distretto cinese che si affaccia sul tratto di mare che separa il continente dal. Nelsi legge di «un nuovo percorso per uno sviluppo integrato» e vengono illustrati i presunti benefici di una stretta collaborazione. Il tutto mentredasono tornate are, come accaduto diverse volte dalla visita al Paese indipendente, ma che laconsidera alla stregua di una propria provincia, dell’ex speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, un anno fa. Il distretto di Fujian dovrebbe diventare una zona dimostrativa degli sviluppi congiunti con ...