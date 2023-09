La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023 | un viaggio tra cronache | aneddoti e interviste 13 puntata

Si potrebbe dire che il mercato, fatto più di conferme, riflette un po' il cambio sulla panchina che ha fatto approdare Garcia dopo ladi Spalletti ora destinato ad un'altra ...... e col calcio ha avuto modo di girare e conoscere mezza Europa: prima la Spagna, poi l' Islanda , dove ha militato nell' Einherji; poi l' Italia , stagione 20/21: unain Puglia ...... dopo ladella scorsa stagione culminata con la storica promozione. ...... la controffensiva estiva di Kiev doveva essere poco più di una formalità sul piano militare, quasi unaattraverso le steppe meridionali del Donbass. Il capo dell'esercito ...

Del Piero iscritto al corso per diventare allenatore: potrà sedere ... Sport Fanpage

Jannik Sinner vince il Master 1000 di Toronto, le immagini della ... Il T Quotidiano

Rodino su Peugeot 106 curata da RG Motorsport, ha conquistato la RS Plus 1400 dopo una straordinaria cavalcata in questo 2023 nelle gare di velocità in salita, sottolineando a suon di vittorie e ...Dopo aver provato Endless Dungeon possiamo dirlo: che bello ritrovare Amplitude Studios, i francesi protagonisti di una cavalcata trionfale che si è poi interrotta con la volontà di sfidare ...L’ex mister dell’Albenga, che ha guidato gli ingauni alla promozione in Serie D, debutterà in panchina domani nella partita di Coppa contro il Serra Ricò ...